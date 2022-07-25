 

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

 

ديانج يعود لتشكيل الأهلى أمام المقاصة بعد إصابة السولية

يعود المالي آليو ديانج لاعب وسط الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة المقاصة المقرر لها مساء بعد غد، الأربعاء، في الجولة 27 بطولة الدوري الممتاز بعد إنتهاء إيقافه.
 