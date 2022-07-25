نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، وذلك في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. تنسيق الجامعات 2022.. بدء تسجيل الرغبات إلكترونيا لأداء اختبارات القدرات أتاحت وزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق للقبول بالجامعات، موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل طلاب الثانوية العامة الرغبات لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات، التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات . التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان أعلنت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء قبول اعتذارات عن أعمال المشاركة في امتحانات الدور التاني 2022 للدبلوم بالمدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات، بلجنة الإدارة قطاع الزقايق بقبول الاعتذار عن أعمال الامتحانات بالدقهلية ودمياط. التعليم تواصل عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لليوم الثاني على التوالي تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، على مدار يومين. طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

بابا الفاتيكان يستعد لتقديم اعتذار لسكان كندا الأصليين عن انتهاكات الكاثوليك