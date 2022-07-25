نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره الصومالى حسن شيخ محمود، بقصر الاتحادية.
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصومالى بقصر الاتحادية
القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة السنة الهجرية
تنسيق الجامعات 2022.. بدء تسجيل الرغبات إلكترونيا لأداء اختبارات القدرات
التعليم تبدأ قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان
التعليم تواصل عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة
طقس شديد الحرارة اليوم ورطوبة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42
بابا الفاتيكان يستعد لتقديم اعتذار لسكان كندا الأصليين عن انتهاكات الكاثوليك
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إنه من المتوقع أن يجتمع الآلاف من السكان الأصليين فى كندا، الإثنين، فى مجتمع ماسكواشتس الصغير فى البرتا، للاستماع إلى اعتذار طال انتظاره من بابا الفاتيكان، عن عقود من الانتهاكات والقمع الثقافي فى المدارس الداخلية الكاثوليكية فى مختلف أنحاء كندا.
الرئيس التونسى وحرمه يدليان بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد.. صور
أدلى الرئيس التونسى قيس سعيد وحرمه، الاثنين، بصوتيهما فى الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر.
الصحة تطلق اليوم 9 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم
صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحوار لحل الأزمة الأوكرانية
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية-الأوكرانية، ودعم مصر لجميع المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعدادها لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف.
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
ديانج يعود لتشكيل الأهلى أمام المقاصة بعد إصابة السولية
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