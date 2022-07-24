"وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها" محاضرة بمكتبة المحاميد بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها سلاح ذو حدين"، أوضحت جهاد محمد حسن مسؤولة الفرع، نبذة عن وسائل التواصل الاجتماعي نشأتها وتطورها وايجابيات وسلبيات وأضرار وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "إتقان العمل"، حيث أوضح طه محمود أبو الفضل مسئول الفرع، أنه أمر هام جدا ومن العبادات وجميع الأديان تحث عليه، وتقدم وازدهار أي مجتمع والحرص عليه وأن الرزق وكثرة البركة في المال والأولاد، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المرأة نصف الاقتصاد" وتحدث سيد صدقى عن دور المرأة فى الاقتصاد الوطنى، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "مسئولية الشباب الاجتماعية" أوضح الطيب على خضرى مفهوم كلمة الشباب وتعريف الشباب في المجتمعات ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وكذلك عقدت المكتبة محاضرة بعنوان "تعزيز ثقافة الأمن الفكري"، وتحدث على توفيق مسؤول الفرع، عن مفهوم الأمن الفكري ومكوناته وأهدافه ووسائل حمايته، وأقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وألقى قصيدة بعنوان "العمر"، بجانب أمسية شعرية للشاعر والمنشد يحيى بحر، وألقى قصيدة بعنوان"أيا معشر العشاق"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ياسر حسن وألقى قصيدة بعنوان "رسول الله يغمرنا حنانك".

فيما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "رحلة ما بعد الموت عند الفراعنة" تحدث العادلي حسان مسئول القصر، عن رحلة ما بعد الموت عن القدماء المصريين والبعث والخلود وعملية التحنيط، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى عن "نيلسون مانديلا" وتحدثت سلوى جودة عن نشأة نيلسون مانديلا ومراحل حياته ووفاته، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي قصة بعنوان "عودة أمراء الحسن" تأليف أحمد الخضري ألقتها وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة عرض مسرح عرائس للأطفال "حكايات زهرة" أداء وردة حسن، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة "الكلب الوفى" أداء أسماء أحمد وهناء عباس، بجانب ورشة فنون تشكيلية عن "عيد الأضحى" نفذها زكريا بدرى، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس.











