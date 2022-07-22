مهرجان "صيف بلدنا" بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعلياتها الفنية التى تقام بعنوان "صيف بلدنا" فى محافظات "الأسكندرية، مطروح، دمياط"، وتشارك بها فرق الفنون والآلات الشعبية والموسيقى العربية، بجانب فرقة النيل للموسيقى والغناء وفرق الفنون والآلات التلقائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وتنظمها الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة نبيل نعيم.

وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة وتطبيقا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالخروج إلى الجماهير فى أماكن التجمعات وتقديم الخدمات الثقافية والفنية، وفى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة للجمهور من المصطافين فى بعض المحافظات الساحلية.



وذلك وسط حضور جماهيري كبير وبمسرح كامل العدد، حيث شهدت الاسكندرية احتفالات "صيف بلدنا" التى تقام بقصر ثقافة الأنفوشى بفرع ثقافة الأسكندرية وتستمر حتى 24 من أغسطس القادم؛ واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، وقدمت باقة متنوعة من التابلوهات الإستعراضية التى تعبر عن الفن السكندرى منها "الصيادين، الحجاله، بنت اسكندرية، الفرح الإسكندراني"، كما قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان الأمير أحمد فقرات "التحميلة والتنورة" والتي تفاعل معها جمهور الحاضرين، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف، وقدمت مجموعة من التابلوهات الإستعراضية ومنها "التحطيب، الفرح الشرقاوي، الحصان"؛ جاء الحفل بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، المخرج محمد صابر.



وبفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدى شاركت الهيئة جمهور المصطافين علي مسرح النادي الاجتماعي بتقديم فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد بيومي ومدربها محمد صالح استعراضات "بتغني لمين، صياد وبحرية، أه يالالالي، يا طير يا رمادي"، كما قدمت فرقة النيل للآلات الشعبية بقيادة مديرة الفرقة منال ابراهيم عروضها المميزة ومنها "بسم الله هنبتدى الليلة، مصر ياجنه نعيم، الهوا ميال، نخل عالي، الهوا خبط علي الباب، يا جنايني، انا صعيدية، مصر الحقيقة"، واختتم الحفل بعرض فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة المدرب عوام مصطفي وانغام المطرب سلومه عبدالله وقدمت خلالة مجموعة من التابلوهات الراقصة علي الأنغام البدوية منها "الجيه، الفرح السيوي، الحنة".



وبتفاعل كبير من جمهور المصطافين أمام المسرح المتنقل برأس البر بمحافظة دمياط، وضمن فعاليات "صيف بلدنا" التى تستمر حتى 27 أغسطس القادم، أشعلت فرقة أوبرا عربي بقيادة المايسترو محمد مصطفى حماس الجماهير التى تجاوبت مع الفرقة من خلال إعادة تقديم أغانى الأفلام القديمة، فقدمت استكشات "ريا وسكينة، حتشبسوت، اللي يقدر على قلبي، خمس قارات، أما أنت جرئ، أنت عامل إيه، أبلة فضيلة"، بالإضافة لتقديم أغنيات المطربين الكبار ومنها "وحشتني، حلوين من يومنا والله، منوعات فيروزية، زي العسل، حارة السقايين، عنابي"، كما تألقت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بتقديم مجموعة من الرقصات التي تمثل التراث الشعبى بكفر الشيخ من تصميم وإخراج إبراهيم عبدالصمد، وهي "الحضرة، الغزل الفلاحي، الفرح"، تخللها أداء فردي للمنشد الديني أحمد سعد، ثم قدم الشاعر أحمد راضي اللاوندى فاصل من قصائده الشعرية، وجاءت الفعاليات بحضور أمل عبدالله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، عمرو فرج مدير عام الإقليم، د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.





جانب من المهرجان (1)



جانب من المهرجان (2)



جانب من المهرجان (3)







