وزير خارجية روسيا: لن نستأنف المفاوضات مع أوكرانيا حتى يتوقف الغرب عن تدخله

كتب أحمد جمعة

أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أن وفد الأمم المتحدة المشارك في المفاوضات الأخيرة لحل أزمة القمح الروسي، أبده انزعاجه مما طرحه مؤخرا حول أزمة القمح الروسي، مشيرا إلى أهمية أن يزيل الجانب الأوكراني الألغام التي وضعها في الموانئ وضرورة ضمان مرور سفن الغذاء.

أشار لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، إلى ضرورة أن يتم ضمان عدم دخول أسلحة للجانب الأوكراني خلال عملية إخراج سلاسل الغذاء، مؤكدا أن الأمر يتعلق بضرورة تنفيذ التعهدات الخاصة بالسماح بخروج القمح الروسي.

وعن أزمة أوكرانيا، أكد لافروف أنه لا توجد طريقة لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف بشكل موسع، موضحا أنه لن تكون هناك مفاوضات قبل أن تقنعنا أوكرانيا بعدم تدخل أي دول غربية في الصراع الراهن والخيار يعود لأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تدرك أفق هذه الأزمة ومتى ستنتهي.