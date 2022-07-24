اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية روسيا: لن نستأنف المفاوضات مع أوكرانيا حتى يتوقف الغرب عن تدخله

الأحد، 24 يوليه 2022 02:06 م
وزير خارجية روسيا: لن نستأنف المفاوضات مع أوكرانيا حتى يتوقف الغرب عن تدخله وزير خارجية روسيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أن وفد الأمم المتحدة المشارك في المفاوضات الأخيرة لحل أزمة القمح الروسي، أبده انزعاجه مما طرحه مؤخرا حول أزمة القمح الروسي، مشيرا إلى أهمية أن يزيل الجانب الأوكراني الألغام التي وضعها في الموانئ وضرورة ضمان مرور سفن الغذاء.
 
أشار لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير سامح شكري، إلى ضرورة أن يتم ضمان عدم دخول أسلحة للجانب الأوكراني خلال عملية إخراج سلاسل الغذاء، مؤكدا أن الأمر يتعلق بضرورة تنفيذ التعهدات الخاصة بالسماح بخروج القمح الروسي.
 
وعن أزمة أوكرانيا، أكد لافروف أنه لا توجد طريقة لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف بشكل موسع، موضحا أنه لن تكون هناك مفاوضات قبل أن تقنعنا أوكرانيا بعدم تدخل أي دول غربية في الصراع الراهن والخيار يعود لأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تدرك أفق هذه الأزمة ومتى ستنتهي.

لافروف في مصر

لافروف يزور القاهره

وزير خارجيه روسيا

سامح شكري

وزير الخارجيه

الازمه الاوكرانيه

ازمه الغذاء

ازمه الطاقه

اخبار روسيا اليوم



الموضوعات المتعلقة

رسالة من "بوتين" للرئيس السيسي بشأن التعاون الاستراتيجى وأوكرانيا.. الرئيس يؤكد لسيرجى لافروف أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لأزمة أوكرانيا.. ويؤكد: استعداد مصر لدعم مسار تسوية الأزمة عبر اتصالاتها

الأحد، 24 يوليه 2022 01:56 م

الرئيس السيسي يؤكد لـ"لافروف" أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية لأزمة أوكرانيا

الأحد، 24 يوليه 2022 01:49 م

شكرى يبحث مع لافروف موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وروسيا

الأحد، 24 يوليه 2022 12:40 م

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف

الأحد، 24 يوليه 2022 11:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة