وزير الشباب يفتتح ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة ويلتقى مديرى مديريات الشباب والرياضة

تقرير خاص

د.أشرف صبحى:



- نحرص على تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة الشفافية وتقديم تغييرات جوهرية في أنظمة العمل



- تطبيق صارم لضوابط استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية ووضعها ضمن مظلة مبادرة مصر بلا غرقي

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فعاليات ملتقي العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة المُقام تحت شعار "معاً ضد الفساد"، خلال الفترة من 24 حتى 26 يوليو الجارى بمشاركة 100 من العاملين بإدارات المراجع بالمديريات، والوزارات، ومديري العموم، وذلك بتنظيم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى توجه الوزارة نحو تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة الشفافية ومواجهة الفساد داخل بيئة العمل داخل ديوان الوزارة ومديريات الشباب والرياضة في مختلف المحافظات، وفى المنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

ثمن وزير الشباب والرياضة على مستهدفات ملتقي العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، في ضوء تحقيق العدالة والتنمية المستدامة لنظم العمل والبرامج، وتقديم تغييرات جوهرية في أنظمة العمل، ورفع كفاءة النظم الإدارية، والمالية، والفنية، وجعلها أكثر ملائمة مع التطورات المحيطة.

يناقش الملتقي عدداً من المحاور ذات الصلة، ومنها تعريف مفهوم الحوكمة، ونشأتها وشروطها، والتعريف بمؤشرات الحوكمة، وتسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢، وأهم معالمها، والهدف منها فى تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.

يحاضر بالملتقى لفيف من الخبراء والمتخصصين من هيئة الرقابة الإدارية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والخبراء في مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي.

شهد افتتاح ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، اللواء الدكتور محمد سلامة رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهبه جاد الحق نائبةً عن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وخالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، وهشام هلوده مستشار وزير الطيران لشئون المراجعة الداخلية والحوكمة، ومن وزارة الشباب والرياضة حضر اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لقطاع الشباب، والدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الرياضة، ومحمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وأحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، والدكتورة عزة الدرى رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والدكتورة مرفت سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والمستشار طارق دياب المستشار القانوني للوزير، والدكتور خالد مسعود رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى.

فى سياق أخر، اجتمع وزير الشباب والرياضة مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الموضوعات، والتطرق للحديث حول مبادرة "مصر بلا غرقى" لاسيما مع زيادة الإقبال على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية في فصل الصيف.

شدد الوزير على ضرورة المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة، وتنفيذ تدريبات متخصصة لمحو أمية السباحة لدى النشء والشباب والأعضاء في إطار مستهدفات مبادرة "مصر بلا غرقى".