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وزير الخارجية الروسى: نقدر موقف الجامعة العربية من الأزمة الأوكرانية

الأحد، 24 يوليه 2022 04:34 م
وزير الخارجية الروسى: نقدر موقف الجامعة العربية من الأزمة الأوكرانية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
كتب: بيشوى رمزى

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الموقف الذى تتبناه الجامعة العربية يبدو معتدلا معربا عن تقديره الكامل للموقف العربي، مشددا على حرص بلاده على مواصلة التشاور مع الدول العربية.
 
وأضاف، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد، أن السبب وراء العملية العسكرية هو حماية أمن روسيا، موضحا أن الناتو يتمدد أكثر وأكثر نحو الحدود الروسية، وهو ما يمثل تهديدا صريحا لأمن روسيا، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك تحركا لحماية الأراضي الروسية.
 
واستطرد أن الامور بدأت فى 2014، مشيرا إلى تغيير نظام الحكم في كييف، موضحا أن الغرب تحرك لتغيير النظام في أوكرانيا بينما لم تكن هناك مباركة شعبية في هذا الإطار، حيث اعربت عدة أقاليم عن تحفظها على هذه الخطوة.
 

سيرجي لافروف

الجامعة العربية

زيارة لافروف للجامعة العربية

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