وزارة الأوقاف تختتم غدا فعاليات دورة كبار علماء الهند

كتب ــ على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف ، أنه في إطار دور الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، تختتم غدًا الإثنين في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف فعاليات دورة كبار علماء الهند التي عقدت في الفترة من 16/ 7/ 2022م حتى 26/ 7/ 2022م بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

كما سيتم تكريم الأئمة والواعظات المشاركين في بعثة الحج لهذا العام 1443هــ، وهم:

أولًا : المرافقون لبعثة حج الداخلية

الأئمة، وهم :

1. فودة السيد أحمد فودة

2. محمود ضاحي عبد الرؤف حافظ

3. عبدالله السيد علي علي رحيم

4. أحمد عبدالهادي علي محمد حيدة

5. سمير فوزي عبدالله عبدالعزيز سلامة

6. أحمد محمد عبدالعال عبدالحميد

7. محمد محمود محمود العدل

الواعظات، وهن :

1. يمنى محمد أبو النصر مقدم عبدالعال

2. لمياء محمد حسني بشارة

ثانيًا : المرافقون لبعثة حج التضامن

الأئمة، وهم :

1. أحمد السيد طه حسانين

2. محمد يوسف بدري أحمد

3. محمد حسن عبدالعظيم حسن

4. محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي

الواعظات ، وهن:

1. وفاء عبدالسلام عبد السلام إبراهيم

2. نيفين حسن أنور مختار

3. جيهان ياسين يوسف محمد

4. مرفت عزت محمد

ثالثًا : المرافقون لبعثة حج السياحة، وهم :

1. محمد علي محمد الشاذلي

2. محمود حسن محمود حسن

3. عمر عبدالناصر يحيى البشلاوي

4. عبدالله محمد مصطفى محمد