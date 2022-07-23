اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 08:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: الابتهال الدينى المنضبط يسهم فى تنمية الحس الروحي والإيمانى

السبت، 23 يوليه 2022 07:51 م
وزير الأوقاف: الابتهال الدينى المنضبط يسهم فى تنمية الحس الروحي والإيمانى وزير الأوقاف يلتقى بالمبتهلين المسجلين باتحاد الإذاعة والتليفزيون
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمبتهلين المسجلين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الراغبين في المشاركة في إحياء المناسبات الدينية والندوات العامة بالمساجد الكبرى اليوم السبت 23/7/2022م بقاعة حراء، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإحياء المناسبات الدينية ونشر الفكر الوسطي المستنير عبر الندوات العامة بالمساجد الكبرى.
 
وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الابتهال الديني المنضبط يسهم في تنمية الحس الروحي والإيماني، كما أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحضور كتاب: "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" الذي يتضمن مجموعة مختارة من شعر المدائح النبوية، وكتاب: "مشروعية الدولة الوطنية" الذي يتضمن مجموعة مختارة من الشعر الوطني.
 
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت أسبوعها الثقافي بالمساجد الكبرى والبداية بالأسبوع الثقافي الأول من مسجد الإمام الحسين، ويتضمن الأسبوع الثقافي محاضرات لعلماء دين وكتاب ومفكرين مع تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وتكون اللقاءات بين المغرب والعشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء، لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية.
 

وزير الأوقاف

المبتهلين

اتحاد الإذاعة والتليفزيون

المناسبات الدينية

الندوات العامة

المساجد الكبرى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة