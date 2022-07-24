هل تناول الزنجبيل يحافظ على مستويات السكر في الدم؟.. تقرير يوضح

فاطمة ياسر

مرضى السكر يجب عليهم الاهتمام بنوعية الطعام والمشروبات المتناولة يوميا، لأن أي خطاء يعرضهم للعديد من المضاعفات الصحية، فترتفع مستويات السكر في الدم نتيجة أو رد فعل للجسم عندما يتناول أطعمة معينة، لذا فإن المفتاح هو استهلاك العناصر التي تقاوم هذا الارتفاع وتخفف من تأثير السكر في الدم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس"، والذي أكد أن الأبحاث أكدت أن تناول مشروب الزنجبيل يمكن أن يخفضه بشكل ملحوظ، فهو جيد جيدا في هذه العملية، على المدى القصير والطويل.

وأوضح التقرير، أنه تم تحديد خمس تجارب سريرية عشوائية (RCTs) وأدرجت في التحليل التلوي، وتم اعتبار أربعة من التجارب المعشاة ذات الشواهد عالية الجودة واستمرت لأكثر من أسابيع؛ واحدة استمرت 30 يوما فقط واعتبرت ذات جودة منخفضة، ولقياس التأثير على متوسط ​​مستويات السكر في الدم، أولى الباحثون اهتماما خاصا للتأثير على صيام غلوكوز الدم وHbA1c في الدراسات.

كما يمكن أن يقاس جلوكوز الدم الصائم متوسط ​​مستويات السكر في الدم بعد ثماني ساعات من الصيام ويقيس HbA1c نسبة السكر في الدم على مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكد الباحثون أن مكملات الزنجبيل خفضت بشكل ملحوظ تركيزات الجلوكوز في الدم الصائم ومستويات HbA1c، وهذا يعني أن الزنجبيل الغذائي يحسن بشكل ملحوظ HbA1c، مما يشير إلى أنه دواء طبيعي قد يكون له تأثير على السيطرة على الجلوكوز لفترة زمنية أطول" في مرضى السكري من النوع 2.