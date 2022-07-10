7 فوائد صحية لشرب شاى الزنجبيل.. منها مقاومة للسرطان

كتب – حسام الشقويرى

استخدم الناس الزنجبيل منذ آلاف السنين لعلاج الأمراض وإضافة نكهة إلى طعامهم، ويعود أصل الزنجبيل إلى آسيا وينتمي إلى عائلة نباتات Zingiberaceae، وعادة ما يستخدم الناس جذره أو جذعه الصالح للأكل، كما انه علاج عشبي قديم استخدمه الناس لمجموعة من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل والسكري والسعال ونزلات البرد والغثيان، ويستهلك الزنجبيل بعدة طرق في الطب الشعبي، بما في ذلك في شكل شاي الزنجبيل، وفقWا لما نشره موقع healthline

1 - يوفر الراحة من الدوخة والقيء والتعرق البارد.

2 - يخفف الغثيان من غثيان الصباح أو العلاج الكيميائي يساعد في إدارة ضغط الدم ودعم صحة القلب.

4 - يساعد في إدارة الوزن ومستويات السكر في الدم.

5 - يخفف الآلام والالتهابات.

6 - له خصائص مقاومة للسرطان.

7- يوفرالحماية ضد التدهور المرتبط بالعمر في وظائف المخ.

ويعرف الزنجبيل عمومًا بأنه آمن من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، بما في ذلك أولئك الذين يرضعون، وتقول أنه من الآمن استهلاك ما يصل إلى 4 جرامات من الزنجبيل يوميًا

السلبيات المحتملة

من غير المحتمل أن يسبب شرب شاي الزنجبيل آثارًا جانبية خطيرة، بينما لا يوجد إجماع على الجرعة الصحيحة للزنجبيل ، وتوصي الدراسات بجرعة يومية آمنة تبلغ 1000 مجم من الزنجبيل الطازج ، وهذا يعادل 1 ملعقة صغيرة (5 مل) من مستخلص الزنجبيل المبشور حديثًا ، 0.4 ملاعق صغيرة (2 مل) من مستخلص الزنجبيل السائل ، 4 أكواب (946 مل) من شاي الزنجبيل المعبأ مسبقًا ، أو ملعقتان صغيرتان (10 مل) من شراب الزنجبيل.

ولاحظ أن شاي الزنجبيل من المحتمل أن يكون أقل تركيزًا من هذه الأشكال من الزنجبيل، و لذلك في حين أن شرب شاي الزنجبيل قد يكون له آثار جانبية ، فمن غير المرجح أن تعاني منها إذا كنت تشرب كوبًا أو كوبين فقط، وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من آثار جانبية من شرب شاي الزنجبيل ، فتوقف عن شربه على الفور وفكر في التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول الأعراض.