مصرع 16 شخصا فى غرق سفينة تقل مهاجرين من هايتى

كتب محمد جمال

لقى 16 شخصًا مصرعهم بعد انقلاب سفينة تقل مهاجرين من هايتى قبالة سواحل جزر الباهاما، وسط موجة مستمرة من الهجرة البحرية باتجاه الولايات المتحدة.

وقال وزير الهجرة كيث بيل لرويترز إنه تم إنقاذ أربع نساء و17 رجلا من الحادث، وأضاف بيل: 'إننا نأسف على أرواح أولئك الذين يسعون إلى أسلوب حياة أفضل.. أولئك الموجودون هنا مع عائلاتهم وأصدقائهم فى هايتى، يشجعون أحبائهم على عدم المخاطرة بحياتهم".

وقالت شرطة جزر البهاما إن القارب انقلب على بعد سبعة أميال (11 كيلومترا) قبالة جزيرة نيو بروفيدنس، وتعتبر جزر البهاما هي طريق عبور متكرر للمهاجرين الهايتيين الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.

وأصبحت الرحلات البحرية الخطيرة في السفن المتهالكة شائعة بشكل متزايد خلال العام الماضي حيث يفر الهايتيون من الفقر وعنف العصابات المتزايد.