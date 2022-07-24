مدبولى يتابع مستجدات تطوير المناهج والخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخراً من الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحاً أن الخريطة تضمنت تحديداً لموعد بدء العام الدراسى الجديد، ومدة الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين الأول والثانى، وكذا المواعيد المقررة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة، وكذا شهادة الدبلومات الفنية.

كما تناول الوزير، مستجدات تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج الجديدة المطورة تدعم التركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدى وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل فى المستقبل والنجاح فى الحياة.

وفيما يتعلق بموقف المدارس المصرية – اليابانية، تابع رئيس الوزراء آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتوسع فى تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، ودراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وذلك سعياً للمحافظة على المستوى التعليمى المتميز المقدم من خلال تلك المدارس، ونشرها على مستوى الجمهورية.