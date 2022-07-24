محافظ كفر الشيخ يتفقد إجراء الاختبارات التأهيلية لدورات مركز سقارة التخصصية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، فعاليات الاختبارات المؤهلة لحضور دورات تخصصية تنفذ بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة خلال العام 2022-2023 من بينها " اعداد القادة - إدارة المشروعات pmp - تدريب المدربين ToT وغيرها من البرامج بإجمالى 10 برامج تخصصية، بمركز استدامة للتدريب والتطوير

وقد صرح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظ تحافظ على هذا النهج المتبع للعام الثالث على التوالى والذى يأتى فى اطار حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى العنصر البشرى الممثل لها فى كافة الجهات ذات الصلة بالتدريب وذلك دعمًا لمنظومة بناء القدرات بالمحافظة والتى تحظى ببالغ الاهتمام ضمن استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل للارتقاء بالجهاز الإدارى لها.

كما أكد عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لرأس المال البشرى بالمحافظة لتحقيق أهداف خطط المحافظة الطموحة التى وضعتها للكادر الإدارى بها لتمكينهم من تأدية أدوارهم بالشكل الذى يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأفاد كريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب التدريب، أن التقييمات التى يعقدها المركز تمثل محاكاة لما سيقدم عليه المرشحين بمركز سقارة فى فرصة جيدة لإعدادهم لحصد أكبر عدد من المقاعد التدريبية المخصصة لتلك الدورات وتعزيز مخصصات المحافظة من تلك البرامج النوعية، مشيرًا إلى أن الاختبارات ستكون متبوعة بمقابلات شخصية امام لجنة يترأسها نائب المحافظ لعدد من البرامج لانتقاء أفضل العناصر لتمثيل المحافظة

شملت الاختبارات تقييمات فى القدرات فى الآلى واللغة العربية والإنجليزية وتقييم السمات الشخصية والمعلومات العامة والذكاء، تستمر الدورات أيام 24 و25يوليو الجاري.