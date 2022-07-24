لافروف: الغرب سعى لإبقاء المنظومة الأمنية تحت سيطرة الناتو وتجاهل مخاوف روسيا

كتب: بيشوى رمزى

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه لايمكن لأى منظمة فى أوروبا السيطرة على منظومة الأمن، حيث كان يسعى الناتو لتحقيق ذلك، متجاهلا المخاوف الروسية.

وأوضح لافروف، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد، أن موسكو حاولت عدة مرات لتقديم مشروعات قانونية من شأنها تحقيق الأمن في المنطقة، إلا أن الغرب رفض كافة المقترحات لتبقى المنظومة الأمنية تحت سيطرة الناتو.

وأشار إلى تجاهل روسيا في كافة التحركات الغربية في أوكرانيا، حيث اتخذوا إجراءات قمعية في المناطق التي تمسك أهلها بخلفيتهم الروسية، مما دفع موسكو إلى الاعتراف باستقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك.

وأضاف أن العمليات مستمرة ولكن لم تغلق موسكو الباب أمام المفاوضات، موضحا أنهم قبلوا التفاوض بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية، حيث توصلنا لاتفاقات، ولكنهم رفضوا تسجيل ما تم الاتفاق عليه، حيث قصفوا العديد من المناطق التي يسعون لاستعادتها.