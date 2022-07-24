كل ما تريد معرفته عن تطوير مصانع الأسمدة الجديدة بأسوان والسويس والدقهلية

كتب عبد الحليم سالم

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام ، تدشين العديد من المشروعات خاصة فى قطاع الأسمدة التى تعد من الصناعات الهامة لأى اقتصاد لا سيما ما يتعلق بالحجم الكبير للصادرات بجانب توفيرها الأسمدة للقطاع الزراعى، وهو ما ينعكس بالاجياب على كافة المستويات، ما دفع وزارة قطاع الاعمال العام للاهتمام البالغ بمصانعها للأسمدة وتطويرها.

س متى تم تدشين مصنع كيما 2 بأسوان؟

فى ديسمبر 2021 بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى تم افتتاح مصنع "كيما 2" ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، حيث تبلغ تكلفة للتطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

س ما قدرات المصنع الإنتاجية؟

يعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية، و1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها.

ومتى سيتم تطوير مصنع كيما القديم؟

جارى اتخاذ اللازم نحو التعاقد على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما بمبلغ 250 مليون دولار.

وماذا عن تطوير مصانع النصر للأسمدة بالسويس؟

جارى تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير بتكلفة 700 مليون دولار.

وهل تم الانتهاء من دراسة تطوير مصانع الدلتا للأسمدة؟

جارى إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بواسطة شركة "تكنيب" Technip الاستشارية الإيطالية، وتشمل أعمال التفتيش الهندسى والتقييم الفنى لحالة المعدات فى مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.

ما مدى فتح المجال للقطاع الخاص لتطوير تلك المصانع؟

الباب مفتوح للقطاع الخاص للشراكة على تطوير المصانع