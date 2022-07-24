"كرسى متحرك بنظام تحكم لمساعدة ذوى الاحتياجات" مشروع تخرج طلاب تكنولوجيا حلوان

كتب ـ محمد صبحى

نجح فريق Technology makers طلاب الفرقة الرابعة قسم تكنولوجيا الإلكترونيات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان فى مشروع تخرج بعمل كرسى متحرك بنظام تحكم لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك برعاية ودعم من الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية ، وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب و متابعة الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون البيئة، وأشرف على المشروع الدكتور محمد جودة.

ويتمثل مشروع تخرج ( Advanced Wheel Chair With Wireless Control System ) بعمل نموذج لكرسي متحرك بنظام تحكم لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعانى الكثير من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة الحركة والتنقل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي مثل باقى فئات المجتمع، لذا جاءت فكرة هذا المشروع لخدمة هذه الفئة من البشر وهم ليسوا بالفئة القليلة، فحسب تصريحات منظمة الأمم المتحدة، إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ((يعيش منهم أكثر من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 في المائة من نسبة سكان العالم التي تقدر بـ 7 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال الإعاقة. وتتواجد نسبة 80 في المائة منهم في البلدان النامية ))، وهذه هى الفئة الأولى المستهدفة من هذا المشروع، بينما فئة كبار السن فكل بلدان العالم تقريبا تشهد نموا في أعدد كبار السن بين سكانها ونسبتهم.

وهناك زيادة في أهمية كبار السن باعتبارهم من المساهمين في التنمية ممن ينبغي أن تدمج قدراتهم على العمل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم في السياسات والبرامج على جميع المستويات. وفي العقود المقبلة، ستواجه كثير من البلدان ضغوطا سياسية ومالية بسبب النظم العمومية فيها مثل نظم الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية وإتاحة الحماية للشريحة المسنة، وهذة هي الفئة الثانية المستهدفة من هذا المشروع .

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيا وفكريا واجتماعيا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بالابتكارات الطلابية المتميزة التي تساهم في حل المشكلات المجتمعية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، أن متابعة أعمال الطلاب الابتكارية تعطي لهم حافزا قويا علي الاستمرار في التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعهم.

ويتكون فريق الطلاب القائمين على المشروع من الطالب كريم عبداللطيف عبدالمعطي، أبانوب مجدي، إبراهيم عاشور، أحمد صبري، إسلام أنور، أسماء إبراهيم، أسماء جمال، آلاء محمود، أيمن محمد، آية قدري، حسام جمعة، سمر إسماعيل، فاطمة محمد، فايزة أحمد، ياسمين ياسر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح والأستاذ الدكتور أيمن السيد حجاج والأستاذ الدكتور محسن البندارى والدكتور هشام عبدالسلام .