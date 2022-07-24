فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية وأوبرا عربي تحييان ثاني ليالي صيف بلدنا بمصيف بلطيم

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إحياء فرقتى كفر الشيخ للآلات الشعبية، و أوبرا عربى ثانى ليالى صيف بلدنا بمصيف بلطيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وهشام عطوه، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف أمل عبدالله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وابراهيم العشرى، مدير الإدارة الثقافية، والدكتور أحمد الشهاوى، مدير المكتب الفني.

قالت الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، تألقت فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية، بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، فقدمت اغنية بلد الحبايب فين أداء المجموعة ثم أغنية إحنا المصريين أداء جماعى للفرقة.

وأضافت بشرى، كما أشعلت فرقة أوبرا عربى مسرح صيف بلدنا 2 بعروض مميزة ومتنوعة على شاطئ النرجس بمصيف بلطيم حيث قدمت الفرقة مجموعة من الفقرات منها "وحشتنى _ حارة السقايين _ عنابة _ جناب السفير _ ميدلى فيروز _ حلوين من يومنا والله _ ريا وسكينة _ بطلوا ده _ كابوريا _ ٥قارات _ اللى يقدر على قلبى _ الحفيد _ أبلة فضيلة _ زى العسل".