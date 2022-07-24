فحص وعلاج 1277 حالة بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز سمنود وصرف الدواء بالمجان

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى قرية ميت هاشم مركز سمنود بمحافظة الغربية، لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن هناك أولوية لتوجيه قوافل الجامعة الطبية الشاملة لخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجًا لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ودعم المنظومة الصحية بمحافظة الغربية، موضحًا أن القوافل مجهزة بكافة الإمكانيات ويشارك بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان، موضحًا أن محاور الخدمات التى قدمتها القافلة اليوم تضمنت تقديم الرعاية الطبية، ومحو الأمية "بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار"، والتوعوية الاجتماعية، والبيطرية "بالتعاون مع مديرية الطب البيطري".

وأضاف الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1277 مواطناً من أهالي القرية، من بينهم 156 طفلاً وتحويل 61 حالة من المرضى لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.

وشهدت القافلة مشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، كما تضمنت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 50 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.

وشارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.