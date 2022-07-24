اليوم السابع
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طقوس ليلة الإعدام.. اللحظات الأخيرة فى حياة أصحاب الرداء الأحمر أمام المشنقة

الأحد، 24 يوليه 2022 07:20 م
طقوس ليلة الإعدام.. اللحظات الأخيرة فى حياة أصحاب الرداء الأحمر أمام المشنقة الإعدام - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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لحظات الإعدام صعبة، يمر خلالها شريط ذكريات المتهم، ويتمنى لو لم يكن ارتكب هذا الجرم الذي قاده إلى ذلك المصير، يتذكر كيف خطط ثم نفذ جريمته، ويتمنى أن يعود به الزمن إلى اللحظة التي سبقت تنفيذ الجريمة، ليتراجع عن تنفيذها.

تسلط "اليوم السابع" الضوء على لحظات ما قبل تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين المدانين بأحكام نهائية بالإعدام.

إعدام
إعدام

بعد صدور حكم نهائي بالإعدام على المتهمين في القضايا المختلفة، يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

إذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته، وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

البدلة الحمراء
البدلة الحمراء

يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

 ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

حبل المشنقة
حبل المشنقة

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الاعدام

تنفيذ الاعدام

حكم الاعدام

مصلحة السجون



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