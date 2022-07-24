ضعف وانقطاع المياه 10 ساعات فى طنطا لوجود كسر مفاجئ بالخط اليوم

الغربية محمد طارق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، برئاسة المهندس حمدي شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صباح اليوم، عن انقطاع وضعف المياه عن بعض الأماكن داخل مدينة طنطا، نظرا لوجود كسر مفاجئ بخط مياه .

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه حدث كسر مفاجئ بخط 800 مم بشارع إسكندرية أمام مزلقان المطاحن بحي أول طنطا، الأمر الذي ترتب عليه ضعف وانقطاع المياة بأجزاء من شوارع "النحاس ، الفاتح ، النادي ، المعاهدة"، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثامنة مساء .

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، كما قامت الشركة بتوفير تانكات مياة شرب نقية بالمجان لسد حاجتهم لحين نحو أعمال الاحلال والتجديد .