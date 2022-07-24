ضحية إطلاق نار بأوسيم يكشف كواليس الجريمة: سائق أصابني بخرطوش لمطالبته بنقودي

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال ميكانيكي تعرض لإطلاق نار، على يد سائق في أوسيم، وذكر أن المتهم تربطه به تعاملات مالية، حيث إنه شريك له في أتوبيس، وطالبه بمبلغ مالي مستحق له، إلا أن المتهم ماطله، بحجة أنه عاجز عن السداد، لمروره بضائقة مالية.

أضاف المجني عليه، أن المتهم استخدم فرد خرطوش، في إطلاق النار عليه، وأصابه بكتفه، ووجه اتهاما له بالتسبب في إصابته.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الناري وتم ضبطه، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بإصابة ميكانيكي برش خرطوش، بسبب خلافات مالية بينهما، في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بإصابة ميكانيكي برش خرطوش، في منطقة أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه تربطه خلافات مالية بسائق، وأن الأخير عجز عن سداد مبلغ مالي للمجني عليه، ومع مطالبة المصاب له لسداد النقود، نشبت بينهما مشادة كلامية، وأطلق المتهم النار على الميكانيكي، ما أسفر عن إصابته.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وبمواجهة المتهم أمام المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، اعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.