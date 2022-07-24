ضبط 27 مخبزا لبيعها خبزا مخالفا للمواصفات بأبو حمص وكفر الدوار فى البحيرة

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 27 مخبزا بمركزى كفر الدوار وأبو حمص وذلك لإنتاجهما خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات، وكذلك تحرير محاضر عدم نظافة أدوات العجين والتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير إدارة الرقابة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.