ضبط نصف طن دقيق مدعم وتحرير 120 محضر مخالفات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار وبيع السلع بالسعر الرسمى ومراقبة السلع المدعمة من الدولة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الحملات ضبط أحد الأشخاص لحيازته وتجميعه عدد 10 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 500 كيلو مخصص للمخابز البلدية، وذلك لإنتاج الخبز المدعم للصرف بالبطاقات التموينية، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 16144 جنح ضد "م.ح.ا"، كما تحرر محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و2 محضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً فى تنفيذ خطة عمل مديرية التموين بالأقصر، والتى مفادها المرور المكثف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة خلال فترة العطلات الرسمية على جميع أرجاء المحافظة على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، على مواصلة الحملات خلال تلك الفترة، حيث تشكلت حملة أسفرت عن ضبط عدد 3 قضايا امتناع عن بيع سلعة السجائر المحلية، وقضية عدم إعلان عن أسعار السجائر المحلية والمعسل، وعدد 4 قضية عدم حمل شهادة صحية بأحد المطاعم الشعبية الشهيرة، وعدد 4 قضية عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية والسلع الحرة بوسائل الإعلان المختلفة.

وتم خلال تلك الحملات المرور على عدد 9 محطة وقود وتم مطابقة الأرصدة الموجودة بها عن طريق المستشعر، وكذلك بشريط المعايرة اليدوي مع الرصيد الدفتري بسجل 21 بترول، وتبين مطابقتها ولم يتم رصد أى مخالفات تموينية، وتبين خلال الحملات فى مختلف أرجاء المدينة استقرار الحالة التموينية مع عدم ورود شكاوى من المواطنين.

وقاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكثفة لتحقيق الانضباط بشوارع مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود شرطة المرافق لإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع مدن المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 24 محضر اشغال، و4 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و29 محضر مضبوطات متنوعة، و2 محضر لمقاهي تقدم شيشة وضبط 7 شيشات، وضبط 3 ميكروفون تسبب ازعاج، و42 محضر إزالات إدارية، وتمت أعمال الحملة بقيادة نقيب الشاذلي صابر، ونقيب علي شيحه، ونقيب شريف جمعه بالاشتراك مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وشملت الحملة مناطق (شرق السكة، نجع الطويل، السواقي، الكرنك، المنشيه، المحطة).

فيما قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، خلال العام الجاري عدد من الحملات بالتنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع، وأسفرت الحملات عن تحرير 8367 محضر اشغال، و 1927 محضر نظافة عامة، و 3077 محضر للباعة الجائلين، و2480 محضر لعدم ارتداء الكمامات، و 2839 محضر مضبوطات متنوعة ، و 2577 محضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، و 18954 محضر إزالات إدارية، بالإضافة إلى المشاركة فى 37 حملة بالتنسيق مع الطب البيطري للتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة.

ومن جانبه أكد المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، على تكثيف أعمال الحملات على مستوى المراكز والمدن لضمان تحقيق الانضباط بالشوارع والتصدى لأى مخالفة، موضحاً أنه على مدار شهر يونيو تم تنظيم عدد من الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفات شملت 1490 محضر إزالات ادارية، و151 محضر نظافة عامة، و203 محاضر بائع متجول، و589 محضر إشغال طريق، و39 محضر مقاهي تقدم شيشة، وفحص 87 شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وتمت أعمال الحملات بالتنسيق مع مسئولى مراكز المدن على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر.



تموين الأقصر تضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم (3)