ضبط كمية من أدوية الأورام السرطانية بمطار القاهرة الدولى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى، الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عبدالهادى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بحوزة راكب قادم من بيروت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة خطوط طيران الشرق الأوسط اشتبه وليد جمال حسن مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية بدأ عليه الارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبه ما يجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على صبرى حسانين مدير إدارة الحركة والمشرف على الخط الأخضر قام بتكليف أحمد جمال رشدى مأمور الجمرك المعين بالعمل بالخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1995 أمبول و20 علبة دواء خاصة بعلاج الأورام السرطانية بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 94 لسنة 2022 ضد الراكب.