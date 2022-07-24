ضبط سيدة تحاول الحصول على بصمة شقيقتها المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

اكتشفت سيدة تعمل في تكفين غسل الموتى، أثناء قيامها بإنهاء إجراءات غسل جثمان سيدة متوفاة، موجود داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قيام شقيقة المتوفاة بمحاولة وضع بصمة شقيقتها على 6 عقود بيع ابتدائية خالية، فأبلغت إدارة المستشفى وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفى، يفيد بضبط المدعوة "شادية.ع.ال "59 سنة موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، ومقيمة ببلقاس، وذلك أثناء محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى، والتي تدعى "أمل.ع.ال"41 سنة، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية.

وبانتقال ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين انه اثناء قيام المدعوة "فادية.ع.م" 56سنة مغسلة موتى، بتغسيل جثمان متوفاة ومودعة بثلاجة الموتى بمستشفى الجامعة، لاحظت أن شقيقة المتوفاة حاولت أخذ بصمتها على 6 عقود بيع.

وبسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بإرتكاب الواقعة ، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير، تم التحفظ على العقود خالية من البصمات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .