شلل الأطفال يعود من جديد.. إصابة شخص بالفيروس بمدينة نيويورك

كتبت أمل علام

كشفت شبكة CNN الإخبارية، عن أنه تم تشخيص حالة من مقاطعة روكلاند، بنيويورك، بأنه مصاب بشلل الأطفال، وهي الحالة الأولى التي تم تحديدها في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

قالت مفوضة الصحة بالمقاطعة الدكتورة باتريشيا شنابيل روبرت، إن الشاب البالغ غير الملقح بدأ يعاني من الضعف والشلل منذ حوالي شهر، حيث تأتي هذه الحالة بعد قرابة شهر من تحذير وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مراقبتها لعينات الصرف الصحي في لندن، مما يشير إلى وجود بعض الانتشار بين الأفراد المرتبطين ارتباطًا وثيقًا في شمال وشرق لندن، على الرغم من عدم تحديد أي حالات هناك.

تم تحديد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في لندن، كما تقول وكالة الصحة البريطانية، إن شلل الأطفال هو عدوى يسببها فيروس شلل الأطفال.

يعاني حوالي 1 من كل 4 أشخاص مصابين بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك التهاب الحلق والحمى والتعب والغثيان والصداع وآلام المعدة، وفقًا لمركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكي CDC، فإن ما يصل إلى 1 من كل 200 سيصاب بأعراض أكثر خطورة تشمل الوخز والتنميل في الساقين، والتهاب الدماغ أو النخاع الشوكي، والشلل .

ووفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، فانه لا يوجد علاج لشلل الأطفال، قد يشمل العلاج لمعالجة الأعراض الأدوية لإرخاء العضلات والحرارة والعلاج الطبيعي لتحفيز العضلات، ومع ذلك، فإن أي شلل ناتج عن شلل الأطفال يكون دائمًا.

قال شنابل روبيرت: "هذا المريض كان يعاني من الضعف والشلل، موضحة إن هذه هي أول حالة شلل أطفال يتم تشخيصها في الولايات المتحدة منذ عام 2013، وفقًا لوزارة الصحة في نيويورك .

ينصح مسؤولو الصحة في الولاية والمقاطعة مقدمي الرعاية الصحية بالبقاء متيقظين للحالات الإضافية، وهم ينصحون سكان المقاطعة بالتطعيم ضد شلل الأطفال.

ال روبرت شنابل: "لا يزال يتم تحديد الخطر الذي يتعرض له أحد أفراد المجتمع غير الملقحين من هذا الحدث". "ننصح بشدة أي شخص غير محصن أن يحصل على التطعيم".

لقاح شلل الأطفال هو جزء من جدول التطعيم القياسي لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو مطلوب للحضور إلى المدرسة، لا يُتوقع أن يتعرض الأشخاص الذين تم تطعيمهم للخطر.

تم التعرف على حالة نيويورك على أنها فيروس شلل الأطفال المرتجع من النوع 2، مما يشير إلى أنها مشتقة من شخص تلقى لقاح شلل الأطفال الفموي، والذي يحتوي على شكل حي ولكنه ضعيف من فيروس شلل الأطفال.

يقول المسئولون إن هذا يشير إلى أن الفيروس نشأ خارج الولايات المتحدة، حيث لا يزال اللقاح الفموي يُعطى، لكنهم يحققون في أصول هذه الحالة بالذات، موضحين، إن الشخص لم يسافر خارج الولايات المتحدة قبل أو بعد تشخيص حالته، وعادة، يمكن للأشخاص الذين يصابون بشلل الأطفال أن ينقلوه للآخرين لمدة أسبوعين تقريبًا.

وأوضح المسئولون، إنه ليس من المتوقع أن يكون الفرد معديًا في الوقت الحالي لأنهم تجاوزوا تلك الفترة الزمنية ولديهم وظيفة مناعية طبيعية، لكن ربما تعرض آخرون قبل تشخيص الحالة.

وأكدت الشبكة الإخبارية، إنه لم يعد لقاح شلل الأطفال الفموي مرخصًا للاستخدام في هذا البلد، في الولايات المتحدة، تم إعطاء لقاح شلل الأطفال المعطل فقط منذ عام 2000، يعتقد مسؤولو الصحة، إن سلالة الفيروس التي أصيب بها الفرد نشأت من خلال التخلص من اللقاح العضوي، لا يمكن لأي شخص أن يصاب بشلل الأطفال من اللقاح نفسه، ولكن في السنوات الأخيرة، ظهرت حالات شلل الأطفال المرتبطة بالمجتمعات التي لديها معدلات تطعيم منخفضة.

وأوضحت أنه عندما تنتشر هذه السلالة الضعيفة من الفيروس بين السكان غير المحصنين - عادة في المناطق ذات الظروف الصحية السيئة - يمكن للفيروس أن يكتسب طفرات ويعود إلى الشكل الذي يسبب الشلل، تختلف هذه الفيروسات المشتقة من اللقاح عن فيروسات شلل الأطفال البرية، التي تنتشر الآن فقط في باكستان وأفغانستان.

رفض مسئولو الصحة بالمقاطعة إعطاء تفاصيل شخصية عن القضية، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن المريض رجل من الجالية اليهودية الأرثوذكسية، نقلاً عن مسؤولين محليين، كما نقلت صحيفة "نيويورك جيويش ويك" عن مصادر متعددة قولها نفس الشيء.

وأكدت الشبكة الاخبارية، إن مقاطعة روكلاند هي موطن لطائفة يهودية متشددة كانت معدلات التطعيم فيها منخفضة للغاية تاريخياً، في عامي 2018 و2019، كانت مقاطعة روكلاند بؤرة تفشي مرض الحصبة الذي استمر لمدة عام تقريبًا وأصاب 312 شخصًا، أفاد مسؤولو الصحة بالمقاطعة في ذلك الوقت أن 8% فقط من الحالات تم تطعيمها ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قبل بدء تفشي المرض.

وقالت مفوضة الصحة بالولاية ماري تي باسيت: "بناءً على ما نعرفه عن هذه الحالة وشلل الأطفال بشكل عام، توصي وزارة الصحة بشدة بتلقيح الأفراد غير الملقحين أو تعزيز لقاح شلل الأطفال IPVالمعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الامريكية في أقرب وقت ممكن".

وأوضحت أن "لقاح شلل الأطفال آمن وفعال، ويحمي من هذا المرض الموهن المحتمل، وكان جزءًا من العمود الفقري للتحصينات الروتينية المطلوبة للأطفال التي أوصى بها مسؤولو الصحة ووكالات الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد، مضيفة، إنه كانت حالات شلل الأطفال شائعة في الولايات المتحدة وحول العالم، خلال واحدة من أشد الفاشيات في عام 1952، أصاب الفيروس 58000 شخص في الولايات المتحدة، وشل أكثر من 21000 وقتل أكثر من 3100. ومع ذلك، أدت حملات التطعيم إلى خفض الحالات بشكل كبير، كانت آخر حالة تحدث بشكل طبيعي لشلل الأطفال في الولايات المتحدة في عام 1979.