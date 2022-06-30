الصحة العالمية:إصابة 11طفلاً بشلل الأطفال فى باكستان وأفغانستان

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمي لشرق المتوسط، اننا نستهدف مزيد من الأطفال فى افغانستان، وتتوافر لدينا كل الأدوات لتلقيح الأطفال، موضحا إن هذا العام أصيب طفل واحد فى افغانستان بشلل الأطفال، وهناك تعاون للحملات بين الحدود وفى اجتماعنا الأخير عندما زرنا السلطات كانوا ملتزمون والكل يوحد الصف.

وأضاف، إن شرق البحر الأبيض المتوسط ​​هو آخر منطقة لا تزال متوطنة في فيروس شلل الأطفال البري، وأفغانستان وباكستان، هما آخر بلدين متوطنين متبقيين، على الرغم من تحديات كورونا والصراعات والجفاف والعديد من المجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة طارئة، فإن الزخم للقضاء على شلل الأطفال في منطقتنا لم يكن أقوى من أي وقت مضى، التقدم غير مسبوق، والالتزام السياسي أقوى من أي وقت مضى، ونحن نرى الطريق إلى نهاية شلل الأطفال في هذا الميل الأخير المليء بالتحديات.

قبل الأسبوع الماضي، اجتمعت اللجنة الفرعية الوزارية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال وتفشي المرض لتقييم التقدم والتحديات جنبًا إلى جنب مع قيادة الوكالات الشريكة للمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، اليوم، نود أن نطلعكم على آخر المستجدات بشأن التقدم الذي أحرزناه نحو إنهاء شلل الأطفال، وهو مرض استمر في تدمير صحة ومستقبل أطفالنا الأبرياء.

وأضاف، تتأثر معظم البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بحالات طوارئ معقدة ، مما يخلق تحديات تتعلق بانعدام الأمن وإمكانية الوصول، وتعطل خدمات التحصين الأساسية ، وارتفاع حركة السكان، مضيفا، إنه بعد فترة طويلة من عدم وجود تقاريرعن الأطفال المصابين بالشلل بسبب شلل الأطفال، تسبب فيروس شلل الأطفال البري في الأسابيع الأخيرة في إصابة 11 طفلاً بالشلل في آخر كتلة موبوءة بشلل الأطفال في باكستان وأفغانستان، وتحديداً منطقة شمال وزيرستان الحدودية، إن المآسي مثل مقتل رجلي شرطة وعامل شلل أطفال في باكستان مؤخرًا، والزلزال في أفغانستان، غالبًا ما تعيق استجابتنا في هذه البلدان أكثر من ذلك.

واكد المنظري، لقد شهدنا أيضًا تقدمًا قويًا في السيطرة على فيروس شلل الأطفال المنتشر المشتق من اللقاح، تستجيب البلدان بقوة لعمليات الكشف عن هذه الفيروسات، لم يكتشف السودان أي حالات لشلل الاطفال منذ ديسمبر 2020. وتواصل مصر وجيبوتي وإيران استجابتها القوية لاكتشاف شلل الأطفال في عينات المراقبة البيئية، لحسن الحظ لم يصاب أي طفل بالشلل بسبب شلل الاطفال في هذه البلدان، مصر وجيبوتي هما البلدان الأول والثاني، على التوالي، اللذان يستخدمان لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع 2 في حملات وطنية.

لكن في اليمن ، ما زلنا نواجه تحديات في الوصول إلى جميع الأطفال في شمال البلاد، على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الاستجابة في جنوب البلاد، لكن الفيروس في مكان واحد هو فيروس في كل مكان، وإلى أن يتم الوصول إلى جميع الأطفال وحمايتهم بهاتين القطرين من اللقاح المنقذ للحياة، فإن خطر شلل الأطفال يلوح في الأفق في اليمن، مع تفشي كبير بدأ في نوفمبر 2021 وتوسع بسرعة

أعاد الصومال وضع برنامجه ليحارب بشكل أكثر فاعلية أطول فترة انتشار لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح من النوع 2 ، مع وجود جيوب من الأطفال لا يزال يتعذر الوصول إليها وغير محصنين بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، في وقت سابق من هذا العام، اتخذت الصومال إجراءات حاسمة للقضاء على شلل الأطفال مرة واحدة وإلى الأبد كهدف رئيسي في خطة العمل الطارئة للصومال 2022 التي تم إطلاقها حديثًا.

وأضاف المنظري، يشكل استمرار وجود شلل الأطفال في أي بلد من بلدان الإقليم تهديدًا للأمن الصحي الإقليمي ويعرض جميع الأطفال للخطر، والتهديد الإقليمي يتطلب رداً إقليمياً، في وقت سابق من هذا الشهر، اجتمعت اللجنة الفرعية الوزارية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال وتفشيه للمرة الخامسة لإظهار الدعم للبلدان المتبقية الموبوءة بفيروس شلل الأطفال البري والمتضررة من تفشي شلل الأطفال في الإقليم، وتسخير الالتزام والتضامن اللازمين لتحقيق القضاء على شلل الأطفال، بما في ذلك التنسيق والتعاون الإقليمي القوي، والدعوة لزيادة الوصول إلى جميع الأطفال في كل مكان، وتعبئة الموارد المالية المحلية والمانحين.

على المستوى الوطني، شهدنا أن العديد من المقاطعات تحقق تقدمًا كبيرًا نحو وقف شلل الأطفال، قبل أيام قليلة، أطلقت أفغانستان حملتها الوطنية الخامسة للتحصين ضد شلل الأطفال لعام 2022 ، والتي استهدفت ما يقرب من 10 ملايين طفل في حملة متزامنة مع باكستان لتحسين جهود القضاء على شلل الأطفال عبر الحدود.

وقال، في مايو، قمت بزيارة باكستان ورأيت التزامًا سياسيًا مستدامًا رفيع المستوى على جميع المستويات لاحتواء انتقال شلل الأطفال في مقاطعة KP الجنوبية، على الرغم من ظهور الحالات مؤخرًا في جنوب خيبر باختونام، إلا أن باكستان خالية من شلل الأطفالن موضحا ان هناك تعاون مع اليونسيف ، وهناك استراتيجية لمكافحة شلل الاطفال فى البلدان التى يتوطن فيها المرض، واتفقنا على خطوات وعقدنا اجتماعا مع وزراء الصحة فى البلدان المتضررة للنوع الثانى من شلل الاطفال المشتق من اللقاحات، وكل العمليات تتناسب مع الهدف القضاء على شلل الاطفال واعلان حالة الطوارىء التى تعانى من سريان المرض، والدكتور تيدروس مدير عام الصحة العالمية وافق على أن يتم اعلان حالة الطوارىء الصحية فى البلدان التى يتفشي فيها شلل الأطفال أو البلدان الموبوئة.

وأكد الدكتور حامد جعفري، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال، بإقليم شرق المتوسط، إن نوادى الروتاري العالمية تدعم مكافحة شلل الأطفال، واستطاعت جمع 2 مليار دولار لمكافحة شلل الأطفال فى البلدان التى يتفشي فيها المرض.

من جانبه كشف الدكتور شبانة سليم، مدير عام الصحة، بوزارة الصحة، في باكستان، ان نسبة كبيرة من الباكستانيين يرغبون فى تلقيح أطفالهم.