اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى: أكدت لوزير خارجية روسيا أهمية الحل السياسى للأزمة الأوكرانية

الأحد، 24 يوليه 2022 01:51 م
شكرى: أكدت لوزير خارجية روسيا أهمية الحل السياسى للأزمة الأوكرانية وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسي
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، أن المباحثات مع وزير خارجية روسيا تطرق لملفات هامة، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة وموسكو مهمة على كافة الأصعدة، مشيرا لتطلع مصر للتنسيق المشترك بين البلدين في إطار القانوني الدولي وهي العناصر التي ترتكز عليها العلاقات المشتركة بين مصر وروسيا.
 
أوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، وجود مشروعات مشتركة بين البلدين في عدد من المجالات، لافتا إلى أنه تم التطرق للأزمة الأوكرانية.
 
لفت إلى أن مصر أكدت ضرورة الارتكان إلى الحوار بعيدا عن العمليات العسكرية والتوصل لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الأزمة أثرت على مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والتضخم وكلها أمور يجب العمل على تجنبها.
 
cec0ebc5-5597-4007-88a6-3ca5e853b275
 
 
أشار وزير الخارجية إلى أن جائحة كورونا كان لها تداعيات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم التطرق للقضية الفلسطينية، وأهمية حل الدولتين واستمرار العمل المشترك لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.
 
أوضح وزير الخارجية إلى أنه تم التطرق للأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة وقف التوتر في المنطقة العربية، مؤكدا أن المباحثات تطرقت للعلاقات المصرية مع بريكس وشنجهاي وأهمية التنسيق بين البلدين في القضايا العديدة في الملفات الدولية، مشددا على أهمية التنسيق والتواصل لإرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.
 

لافروف في مصر

لافروف يزور القاهره

وزير خارجيه روسيا

سامح شكري

وزير الخارجيه

الازمه الاوكرانيه

ازمه الغذاء

ازمه الطاقه

اخبار روسيا اليوم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة