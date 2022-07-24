اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 03:46 م
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شاهد محطة حدائق أكتوبر نقطة الربط بين الخطين الأول والثانى للقطار الكهربائى

الأحد، 24 يوليه 2022 02:00 م
شاهد محطة حدائق أكتوبر نقطة الربط بين الخطين الأول والثانى للقطار الكهربائى محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر "اليوم السابع" صور توضح نسب تنفيذ محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذه، وتقع المحطة بمدينة 6 أكتوبر، وتعد نقطة الربط بين الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (أكتوبر /الأقصر / أسوان) ، والخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة / مطروح، وستكون محطة تبادلية بين الخطين حيث مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحيا والخط الثانى علوى.
 
ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.
 
ومنظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.
 
محطة حدائق أكتوبر بالقطار الكهربائى السريع
محطة حدائق أكتوبر بالقطار الكهربائى السريع

محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع
محطة حدائق أكتوبر بشبكة القطار الكهربائى السريع

محطة حدائق أكتوبر
محطة حدائق أكتوبر
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القطار الكهربائى السريع

القطار الكهربائي

النقل

مسار القطار الكهربائى



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