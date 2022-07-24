شاهد فرحة الأفواج السياحية فى رحلات البالون الطائر غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" أجواء من الفرحة والبهجة بين السياح من حول العالم، وذلك خلال استمتاعهم برحلات البالون الطائر فى مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، وذلك وسط أجواء سياحية وكرنفالية مبهجة فى تلك الرحلات التى تنطلق فجراً بصورة يومية من أرض مطار البالون غرب المحافظة.

وفي هذا الصدد صرح أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

وكان قد شهد أرض مطار البالون الطائر فى غرب محافظة الأقصر، فجر الأربعاء الماضي، عودة تحليق الرحلات بصورة طبيعية والتي تقل الأفواج السياحية من حول العالم، وذلك عقب انحراف إحدى البالونات، حيث قررت سلطة الطيران المدنى المصري استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 20 يوليو ،بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط إثر واقعة إنحراف بالون طائر صباح يوم الاثنين 18 يوليو الجارى، والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكباً وصلوا جميعا بسلام وأمان بعد هبوط البالون إلى الأرض.

وعلى إثر هذه الواقعة اتخذت سلطة الطيران المدني المصري قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر مؤقتاً لحين إشعار آخر حيث تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق في الواقعة وقامت اللجنة بمجرد وصولها بمراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر والتأكد من سلامة جميع الإجراءات وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق حيث أشادوا بالإجراءات التي تمت فى أثناء عملية الهبوط الاضطراري .. وبناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدنى قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات.

ومن الجدير بالذكر أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.



سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح



سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح



سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح



سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح



سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح