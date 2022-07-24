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سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائحا.. صور

الأحد، 24 يوليه 2022 01:58 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائحا.. صور
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء المحافظة، حيث خرجت 20 رحلة بالون على متنها حوالي 560 سائحا مصريا وأجنبيا من حول العالم، وذلك استمراراً لرحلات البالون المميزة غرب الأقصر.

وفى هذا الصدد، صرح أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

جدير بالذكر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.

سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح (1)
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح 

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح (2)
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح (3)
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح (4)
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح 

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح (5)
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون على متنها 560 سائح

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