سلطة الطيران المدنى تنظم دورة تدريبية عن "حماية حقوق المسافر الجوى"

نظمت سلطة الطيران المدنى بالتنسيق مع المنظمة العربية للطيران " ACAO "، دورة تدريبية بعنوان "حماية حقوق المسافر الجوي"، والتى بدأت اليوم وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجارى، بمشاركة ممثلين عن إدارات النقل الجوى بسلطات الطيران المدنى فى كل من مصر والأردن والبحرين والسعودية.

وفى كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية رحب الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى بالمشاركين فى الدورة حيث نقل إليهم تحيات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، مشيراً إلى هذه الدورة تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران والتى تهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وتدريب العنصر البشرى، مؤكداً على اهتمام الوزارة باستضافة دورات المنظمة العربية للطيران بما يسهم فى نشر الوعى والثقافة بالنسبة لحقوق المسافر الجوى وكذلك تعريف المتدربين بالقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها فى هذا الإطار

وأعرب رئيس سلطة الطيران المدنى عن سعادته بالتنسيق المستمر مع المنظمة العربية للطيران المدنى، كما وجه الشكر والتقدير للمهندس عبد النبى منار مدير عام المنظمة لانعقاد دوراتها بمصر.

وتهدف الدورة التدريبية التى أشرف على تنظيمها خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران ويقوم بإلقاء المحاضرات الدكتور عصام عبد المعبود استاذ القانون التجارى الدولى بجامعة القاهرة إلى رفع القدرات التدريبية للعاملين بسلطات الطيران المدنى فى مجال حقوق المسافر الجوى، بالإضافة إلى تعريف المتدربين بالقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة المتعلقة بحقوق المسافر الجوى والتى تكفل حماية حقوق الراكب بداية من تواصله بشركة الطيران وحجز تذكرة السفر وحتى وصوله إلى المقصد النهائى، فضلًا عن تحديد الالتزامات الخاصة بالركاب.

ومن المقرر انعقاد دورتين تدريبيتين بوزارة الطيران المدنى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، الأولى بعنوان " اقتصاديات النقل الجوى والمقرر انعقادها فى الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر القادم، والدورة الثانية بعنوان " مهارات التفاوض" وذلك فى الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل.