سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022، بالتعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

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