رئيس فنزويلا يتسلم تمثالا برونزيا من القدم اليسرى لمارادونا

فاطمة شوقى

تسلم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تمثالا برونزيا للقدم اليسرى لأسطورة كرة القدم ، دييجو أرماندو مارادونا، من صديقه ومدير أعماله ستيفانو سيسى، الذى كان موجودا في كاراكاس للترويج لإرث مارادونا.



رئيس فنزويلا

وأشارت صحيفة "التيمبو" الأرجنتينية إلى أن مادورو تسلم الهدية في قصر ميرافلوريس الرئاسي ، حيث استقبل سيسى، والذى ذكره بمارادونا.

ووصل سيسي إلى فنزويلا في إطار مساعي الترويج لـ"مشروعات مرتبطة بتاريخ وصورة "صديقه الأرجنتيني الراحل، أيقونة كرة القدم العالمية.

وكتب مادورو "زيارة رائعة من ستيفانو سيسي، مدير أعمال وصديق العظيم لمارادونا، الذي أشكره على هذا التمثال للقدم اليسرى للفتى الذهبي، الكثير من ذكريات مارادونا ومبارياته وتألقه ونضاله الاجتماعي وحبه الكبير لفنزويلا، دييغو حاضر دائماً".

توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 في مقر إقامته بمقاطعة بوينس آيرس ، عن عمر يناهز 60 عامًا ، بسبب سكتة قلبية.