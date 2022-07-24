رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة بالغربية

الغربية مصطفى عادل - محمد طارق

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه الدكتورة صفاء مرعي "مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية" والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور محمود سليم "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، والدكتور كمال عكاشة "نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث"، والدكتور محمد حسين "نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب".

أشار الدكتور محمود ذكي إلى أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون مع المجلس القومي للمرأة في محافظة الغربية، موضحاً أن تخصيص جائزة من جوائز "مصر للتميز الحكومي" في مجال تمكين المرأة هي رسالة مجتمعية ومؤسسية واضحة بأهمية التخطيط الاستراتيجي العادل بين جميع الفئات بالمجتمع، وأن الجامعة ترحب بوضع أطر للمشاركة مع المجلس القومي للمرأة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكد رئيس جامعة طنطا على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 يرتبط بمدى نجاح المؤسسات الوطنية متشاركة في تحقيق العدالة الإجتماعية وتمكين المرأة سياسيًا وقياديًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتوفير الحماية اللازمة للحصول على كافة حقوقها.

وأوضحت الدكتورة صفاء مرعي أن الزيارة تأتي فى إطار حرص المجلس القومي للمرأة على التواصل مع جامعة طنطا وتبادل الحوار المجتمعي الهادف من أجل الوصول لرؤى متكاملة وخطط مستقبلية قابلة للتطبيق، مشددةً على أن جامعة طنطا تمتلك جهودًا واضحة وملموسة في تبني قضايا المرأة على المستوى المحلي والوطني.

شمل وفد الزيارة من أعضاء المجلس القومي للمرأة الإعلامية أميرة التطاوي "نائب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية"، والدكتور حمدي شعبان، والدكتورة نهلة العشماوي، والدكتورة نهال المشد، والدكتورة منال هميسة، والدكتورة دينا زيادة، والدكتورة وسام صلاح، والدكتور رمضان معن.