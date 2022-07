رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة بالغربية

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بمكتبه الدكتورة صفاء مرعي "مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية" والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور محمود سليم "نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة"، والدكتور كمال عكاشة "نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث"، والدكتور محمد حسين "نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب".

أشار الدكتور محمود ذكي إلى أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون مع المجلس القومي للمرأة في محافظة الغربية، موضحاً أن تخصيص جائزة من جوائز "مصر للتميز الحكومي" في مجال تمكين المرأة هي رسالة مجتمعية ومؤسسية واضحة بأهمية التخطيط الاستراتيجي العادل بين جميع الفئات بالمجتمع، وأن الجامعة ترحب بوضع أطر للمشاركة مع المجلس القومي للمرأة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكد رئيس جامعة طنطا على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 يرتبط بمدى نجاح المؤسسات الوطنية متشاركة في تحقيق العدالة الإجتماعية وتمكين المرأة سياسيًا وقياديًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتوفير الحماية اللازمة للحصول على كافة حقوقها.

وأوضحت الدكتورة صفاء مرعي أن الزيارة تأتي فى إطار حرص المجلس القومي للمرأة على التواصل مع جامعة طنطا وتبادل الحوار المجتمعي الهادف من أجل الوصول لرؤى متكاملة وخطط مستقبلية قابلة للتطبيق، مشددةً على أن جامعة طنطا تمتلك جهودًا واضحة وملموسة في تبني قضايا المرأة على المستوى المحلي والوطني.

شمل وفد الزيارة من أعضاء المجلس القومي للمرأة الإعلامية أميرة التطاوي "نائب مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية"، والدكتور حمدي شعبان، والدكتورة نهلة العشماوي، والدكتورة نهال المشد، والدكتورة منال هميسة، والدكتورة دينا زيادة، والدكتورة وسام صلاح، والدكتور رمضان معن.

فى سياق أخر نظمت كلية التجارة بجامعة طنطا اليوم ورشتي عمل بعنوان "النشر الدولي للأبحاث العلمية في المجلات العالمية" و "المداخل الفلسفية في البحث العلمي" تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية بالتعاون مع وحدة تسويق الخدمات الجامعية تحت إشراف الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث حاضر فيها الدكتور رياض عيد أستاذ التسويق والتجارة الالكترونية بجامعة طنطا وجامعة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

جدير بالذكر أن الدكتور رياض عيد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة برادفورد (المملكة المتحدة) في عام 2003. عمل بجامعة ولفرهامبتون بانجلترا لمدة عشر سنوات ثم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤسس ورئيس التحرير الحالي لمجلة International of Journal Customer Relationship Marketing and Management، وأيضًا هو رئيس التحرير الحالي لمجلة International Journal of Disruptive Innovation in Government

نشر د. عيد أكثر من 100 بحثًا في المجلات الرائدة ذات التصنيف العالمي المرتفع، وتم إدراج إسمه في قائمة أعلي 2% من العلماء المؤثرين علي مستوي العالم طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الامريكية لعام 2021، ومن جانبه صرح الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، أن جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكى تدعم منظومة البحث العلمي وتسعى لمواكبة التقدم العالمي في المجالات البحثية والتكنولوجية، ودعم شباب الباحثين وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية.

أكد الدكتور كمال عكاشة، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة يعمل وفق خطة استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة ودعم رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء البحث العلمي وزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية العالمية ذات معامل التأثير المرتفع.