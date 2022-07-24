رئيس جامعة المنوفية يتفقد العمل بالعيادات الخارجية والتجديدات بمستشفى الطلبة

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التجديدات التى تمت بمستشفى الطلبة بالإدارة العامة للشئون الطبية وكان فى استقبالهما الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية.

قام رئيس الجامعة بتفقد العمل بالعيادات الخارجية التى تم افتتاحها للجمهور الخارجى بأسعار رمزية تخفيفا على كاهل المواطن بالمحافظة مع تقديم خدمة طبية وعلاجية على أعلى مستوى وعلى أيدى أطباء أكفاء فى مختلف التخصصات الطبية (الرمد، الباطنة، الجلدية، الجراحة، النساء والتوليد، القلب، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، العلاج الطبيعي، الأسنان، المعمل والأشعة) عيادة الروماتويد (الطب الطبيعى) وعيادة النفسية والمخ والأعصاب ويبدأ العمل بالعيادات من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.

كما تفقد مبارك سير العمل ومتابعة التجديدات التى تتم بالجناح الفندقى وغرف العمليات والأقسام الداخلية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، وتجهيز الجناح الفندقى بالأثاث والمفروشات اللازمة للأقامة عقب إجراء العمليات.

أشاد مبارك بحجم العمل الذى يتم بمستشفى الطلبة والتطور الذى تشهده على كافة المستويات، وتحقيق إنجاز جديد بافتتاح العيادات الخارجية للجمهور فى إطار ماتقوم به الجامعة لخدمة المجتمع وتقديم مختلف الخدمات بأسعار رمزية.