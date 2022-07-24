رئيس جامعة الأقصر يتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الفنون الجميلة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، مركز الاختبارات الإلكترونية، بكلية الفنون الجميلة، بعد الانتهاء من أعمال التشطيب الأخيرة، تمهيدًا لافتتاحه.

كما تفقد رئيس الجامعة خلال جولته التي رافقه فيها الدكتور أحمد محيي حمزة عميد الكلية، والدكتور أحمد حمدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأمين الكلية وأعضاء المكتب الهندسي، والمكتبة الرقمية، وأعمال رفع كفاءة الطابق الثالث بكلية الفنون الجميلة.

وأكد الدكتور محمد محجوب، أن أعمال رفع الكفاءة للطابق الثالث بكلية الفنون تضمنت المكاتب الإدارية، ودورات المياه، وتطوير الممرات، وذلك إستعداداً لدخوله الخدمة التعليمية بالكلية خلال العام الدراسي الجديد، حيث أوضح الدكتور أحمد محيي عميد الكلية أن مركز التعليم الإلكتروني الجديد يستوعب عدد 144 طالبا وطالبة، وذلك ضمن خطة تطوير كلية الفنون الجميلة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بها.

وتابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، سير امتحانات الدبلومة التربوية نظام العام الواحد بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه الدكتور ممدوح كامل حساني، المشرف على الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة، على توفير كل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، و تجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات من وسائل التهوية وتوفير المياه إلى جانب التجهيزات الطبية وتوافر عربة إسعاف مجهزة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، حيث أن 1220 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومة التربوية بأقسامها المختلفة (الدبلومة العامة – الدبلومة الخاصة - الدبلومة المهنية)، والتي انطلقت السبت الماضي 16 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.



رئيس جامعة الأقصر يتفقد مركز الاختبارات الإليكترونية بكلية الفنون



رئيس جامعة الأقصر يتفقد مركز الاختبارات الإليكترونية بكلية الفنون