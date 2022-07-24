رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات الدبلومة التربوية بكلية الحاسبات والمعلومات

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، سير امتحانات الدبلومة التربوية نظام العام الواحد بمقر كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه الدكتور ممدوح كامل حساني، المشرف على الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة، على توفير كل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، و تجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات من وسائل التهوية وتوفير المياه إلى جانب التجهيزات الطبية وتوافر عربة إسعاف مجهزة، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، حيث أن 1220 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومة التربوية بأقسامها المختلفة (الدبلومة العامة – الدبلومة الخاصة - الدبلومة المهنية)، والتي انطلقت السبت الماضي 16 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

فيما ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الشهري رقم 35 لمجلس الدراسات العليا، والبحث العلمى، بحضور الدكتور حمدي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس، ووافق المجلس على اعتماد تسجيل عدد من رسائل الماجستير بكليات الآثار والسياحة والفنادق، كما وافق على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، لرسالة ماجستير من الخارج بقسم ترميم الآثار، وأوصي المجلس بتحديد موعد التقديم لمرحلة الدراسات العليا على أن يبدأ التقديم، من يوم 5 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2022.

كما وافق المجلس على وضع لائحة مجلة كلية الألسن للغات والعلوم الإنسانية، وتُشكل اللجنة من الدكتور عز العربي، وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور خالد سليمان وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور قرشي سعدي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي.



رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات الدبلومة



رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات الدبلومة التربوية بكلية الحاسبات



رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات الدبلومة التربوية بكلية الحاسبات