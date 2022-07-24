دراسة تكشف المراحل المبكرة من سرطان القولون.. أبرزها الإمساك وفقدان الوزن

كتبت – رشا مراد

يعد سرطان القولون أحد أشكال السرطان الشائعة، حيث تنمو الخلايا السرطانية في القولون أو منطقة المستقيم من الجسم، ويبدأ عادة في الأمعاء الغليظة على شكل سلائل أو كتل من الخلايا تنمو تدريجياً لتصبح سرطانات، ويؤثر سرطان القولون بشكل كبير في الأكبر سنا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، ويبدأ عادة في صورة تكتلات صغيرة غير سرطانية (حميدة) من الخلايا تسمى سلائل تتكون بداخل القولون، وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القولون.

الإصابة بسرطان القولون

يتكون سرطان القولون بشكل عام عندما يحصل تغيير ما في مجموعة من الخلايا السليمة، فالخلايا السليمة تنمو وتنقسم بصورة منتظمة ومنسقة بهدف منح الجسم إمكانية العمل وأداء مهامه بصورة طبيعية وسليمة.

وفقاً لتقرير نشر بموقع أكسبريس معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض سرطان القولون لا تظهر لديهم أية أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وحين تبدأ أعراض سرطان لقولون بالظهور فإنها تختلف من حالة إلى أخرى وتكون مرتبطة بحجم الورم السرطاني وموقعه في داخل القولون.

لكن عملية نمو الخلايا وانقسامها تخرج عن نطاق السيطرة في بعض الأحيان فقد تواصل الخلايا بالانقسام والتكاثر حتى بدون أن تكون هنالك حاجة لمثل هذا العدد الهائل من الخلايا.

المراحل المبكرة من سرطان القولون

خيارات العلاج الرئيسية لسرطان الأمعاء والقولون والتي تتمثل في الجراحة التي تتم في المراحل المبكرة من سرطان القولون، ومن خلالها يتم إزالة السرطان من الأمعاء على طول حدود الأنسجة السليمة والمعروف باسم الاستئصال المحلي.

الأعراض العامة لسرطان الأمعاء

ويمكن أن تتمثل الأعراض العامة لسرطان الأمعاء المتقدم في الشعور بالتعب وانخفاض مستويات الطاقة وقلة الشهية. وإذا انتشر إلى الرئتين، فقد تلاحظ:

• عدم الراحة أو الألم في الجانب الأيمن من بطنك.

• ضعف الشهية وفقدان الوزن.

• انتفاخ البطن (يسمى الاستسقاء).

• اصفرار الجلد (اليرقان).

• حكة في الجلد.

أو إذا انتشر إلى العظام، فقد تواجه:

• وجعا أو ألما في العظام المصابة.

• ضعفا في العظام.

• التعب.

• الشعور بالغثيان.

• الإمساك.

• التهيج.

• العطش.

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يعتمد على العديد من الأشياء بما في ذلك عوامل العمر والوراثة ونمط الحياة.