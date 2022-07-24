حكومة النمسا وحكام الولايات يبحثون إلغاء فترة الحجر الصحي لمرضى كورونا غدا

أ ش أ

أكد يوهانس راوخ وزير الصحة النمساوية اليوم أن اجتماعا سوف يعقد غدا الاثنين بين الحكومة وحكام الولايات لمناقشة تطورات أزمة وباء كورونا بعد ارتفاع الاصابات اليومية فى البلاد .



وقال وزير الصحة - في تصريحات له اليوم الأحد - إنه قد يتم اقرار إجراءات جديدة لإعادة تنظيم عزل المصابين بالفيروس ومنها تقليص فترة الحجر الصحي أو الغائه وذلك على الرغم من تزايد الاصابات ونتيجة لتقلص عدد المرضى الذين يحتاجون لدخول المستشفيات .



وأضاف الوزير أنه من المرجح تطبيق قيود المرور فقط على الأشخاص المصابين بكورونا في المستقبل ووفقًا لذلك سيكون للمصاب الذي يرتدي القناع الطبي الحق في التحرك بحرية في أي مكان تقريبًا مع بقاء حظر الدخول فقط في أماكن معينة (المستشفيات ومرافق الرعاية والمعاقين ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية) ولكن ليس للموظفين هناك .



وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة إلى موضوع الحجر الصحي يتضمن جدول أعمال الاجتماع تعديل بعض الأدوية الخاصة بوباء كورونا لافتا الى أهمية التنسيق الوثيق والمستمر بين الحكومة والمحليات .