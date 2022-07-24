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حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتضاعف لتلتهم قرابة 12000 فدان.. صور

الأحد، 24 يوليه 2022 11:14 ص
حرائق الغابات فى كاليفورنيا تتضاعف لتلتهم قرابة 12000 فدان.. صور الحريق
كتب ـ إيهاب محمد

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تضاعف حجم حريق الغابات الضخم بالقرب من منتزه يوسمايت فى ولاية كاليفورنيا إلى 12000 فدان، فيما حذر رجال الإطفاء من أنه لا يزال محتواً بنسبة صفر بالمائة، حيث دمر حريق أوك فاير في مقاطعة ماريبوسا حوالي 6555 فدانًا من الأراضي بعد ظهر يوم السبت، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 11900 فدان بنهاية اليوم، لكن لم تخترق بعد محيط يوسمايت، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تقرير ديلى ميل
تقرير ديلى ميل

دمرت الحرائق ما لا يقل عن 10 منازل، وتضررت خمسة مبانٍ أخرى، وأجبر أكثر من 6000 شخص على الإخلاء بينما كان رجال الإطفاء يعالجون الجحيم، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت كال فاير، يوم السبت، أن الحريق كان "متفجرا" ويتحدى رجال الإطفاء الذين يحاولون ترويضه، وتتسبب الجمر في انتشار الحريق إلى حرائق موضعية، مما يتسبب في صعوبة قيام رجال الإطفاء بإنشاء خطوط احتواء.

الحريق ياكل المنازل
الحريق ياكل المنازل
 
عمال الاطفاء
عمال الاطفاء
 
الطيران يحاول اطفاء الحريق
الطيران يحاول اطفاء الحريق

 

نيران
نيران
 
حريق
حريق
 
الحرائق
الحرائق

قال دانييل باترسون، المتحدث باسم غابة سييرا الوطنية، إن "هذا الحريق كان يلقي جمرا أمام نفسه لمسافة تصل إلى ميلين، وهذه ظروف حريق استثنائية، ومازال التحقيق جاريا فى سبب اندلاع الحريق".

وأصبح الحريق أحد أكبر حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام، مما أدى إلى إصدار أوامر إخلاء لآلاف الأشخاص وقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 2000 منزل وشركة.


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غيوم البيروكومولوس

حرائق كاليفورنيا

حرائق غابات كاليفورنيا



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