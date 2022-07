النيران تلتهم 4000 فدان من أشجار البلوط بكاليفورنيا الأمريكية.. فيديو

شهدت مقاطعة ماريبوسا في كاليفورنيا انتشارا كبيرا للحرائق التي طالت أكثر من 4000 فدان، ليصبح أحد أكبر حرائق الغابات في الولاية الأمريكية هذا العام، وبدأ حريق أشجار البلوط حوالى الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلى، حيث احترق 4350 فدانا، وتمت السيطرة على الحريق بعد الساعة 11 مساء، وفقا لإدارة الغابات والحماية فى كاليفورنيا.

وامتد الحريق للمناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء الإلزامية لعدة أميال، من جيرسيديل جنوبا إلى بوتجاك ومناطق أخرى على طول الطريق السريع 49، ووفقا لإدارة الغابات، فإن "نشاط النار شديد والغطاء النباتي في المنطقة شديد التأثر بالحرائق خاصة بسبب الطقس الحار والجاف والجفاف. وقد تؤثر الرياح القوية وانخفاض الرطوبة أيضا على الحريق".

