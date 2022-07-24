جامعة كفر الشيخ: إعلان نتائج الفصل الثانى قريبا وزيارات للمشروعات القومية

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/، 2022، موجها بسرعة الانتهاء من إعداد المجموع التراكمى لسنوات التخرج النهائية، والتأكيد على التحديث الدورى لمواقع الكليات باللغة الإنجليزية والمتابعة الدورية لها.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، الدكتور على صبري.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة حريصة على حصول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مشاريع بحثية ممولة من الداخل والخارج تفى بمتطلبات الخطة الاستراتيجية للبحث العلمى بالجامعة، وتحديث الفرق البحثية بالكليات أو بين الكليات لزيادة التعاون بين الباحثين للدراسات البينية مع الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بالمتغيرات المناخية، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية والتكنولوجية الإبداعية ذات الصلة بالتحديات المحلية و الإقليمية.

وقال دسوقي، أنه شدد على تكثيف الزيارات الطلابية الميدانية للمشروعات القومية ووضع خطة لبرامج تنمية الوعى الطلابى والأنشطة الطلابية خلال العطلة الصيفية لاستثمار مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم والتوعية بالتحديات التى تواجه الدولة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة لبناء إنسان سوى نفسياً وأخلاقياً، والانتهاء من الإعداد النهائى للتقارير السنوية للكليات والقطاعات للعام الجامعى المُنصرم 2021/2022 م.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على استمرار إطلاق القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا فى اطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، موجهاً بتحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى وفقًا للمعايير المعتمدة عالمياً، وتعظيم الاستفادة من الكليات التكنولوجية والهندسية للعمل على تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب لتخريج كوادر مؤهلة تُلبى احتياجات سوق العمل، مؤكدا على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لكافة الكليات والمستشفيات وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية ووحدات الجامعة المختلفة.