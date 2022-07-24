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تعرف على محور حسب الله الكفراوى وأهميته لربط 5 طرق رئيسية

الأحد، 24 يوليه 2022 09:11 م
تعرف على محور حسب الله الكفراوى وأهميته لربط 5 طرق رئيسية محور - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ محافظة القاهرة، أعمال تطوير وتوسعة شارع "زهراء المعادي"، ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة، والتى تقوم بها الدولة لتسهيل ربط محورى "الأوتوستراد وزهراء المعادى" بمحور "حسب الله الكفراوي"، الذى يربط المقطم والأسمرات بشرق القاهرة

وفى النقاط التالية نعرض اهم المعلومات عن محور حسب الله الكفراوى:

محور حسب الله الكفراوى يشمل إنشاء 4 كبارى بإجمالى أطوال 2.8 كيلو متر.

يعتبر محور الكفراوى شريانًا مروريًا حيويًا يسهم فى القضاء على الزحام المروري.

يربط 5 طرق، هى الأسمرات والقطامية والدائرى والأوتوستراد والمعادي.

يعد المحور من المشروعات القومية التى تعتبر نقلة نوعية فى شبكة الطرق والكبارى.

يربط حى الأسمرات من الطريق الدائرى حتى طريق الأوتوستراد بالمعادى بطول 6 كيلو مترات.

يشمل إنشاء نفق أسفل الطريق وإنشاء طرق جديدة بطول 3.2 كيلو متر وتطوير طرق قائمة بطول 2.8 كم.

يهدف المحور لتخفيف الضغط المرورى واختصار الوقت ومنع التكدس فى المناطق ذات الكثافة العالية، وخاصة طريق الأوتوستراد والمعادى. 


القاهرة

محور حسب الله الكفراوي

محاور القاهرة



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