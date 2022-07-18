اليوم السابع
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الإثنين، 18 يوليه 2022 07:59 م
أكرم القصاص
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شواطئ رأس البر تستقبل روادها هربا من حرارة الطقس

الإثنين، 18 يوليه 2022 07:46 م
شواطئ رأس البر تستقبل روادها هربا من حرارة الطقس مصيف رأس البر
دمباط معتز الشربينى

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يشهد مصيف رأس البر استقبال أعداد كبيرة من محبى ورواد المصيف هربا من حرارة الطقس التى استمرت على مدار يومين.

 

 وشهد المصيف إقبال أعداد كبيرة من رواده رغم امتحانات الدور الثانى لكافة المراحل التعليميه إلا أن محبى ورواد المصيف فضلوا قضاء اوقاتهم على شاطئ البلاج للاستمتاع والسباحة والعوم.

 

 من المعروف أن مصيف رأس البر يستقبل أعداد كبيرة خلال شهرين 7,8 من كل عام وتتزايد نسبة الإقبال من محبى ورواد المصيف من أبناء دمياط والمحافظات المجاورة ورواد اليوم الواحد وتزداد نسبة الأشغال خلال هذين الشهرين من كل عام.

 

 يذكر أن مصيف رأس البر استقبل ما يقرب من 2 مليون مواطن خلال الأسبوع الماضى فى إجازة وعطلة عيد الأضحى المبارك.


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