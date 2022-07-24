تعرف على إجراءات محافظة بنى سويف لتسريع العمل بمنظومة تقنين أراضى الدولة

بنى سويف هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بنى سويف اجتماعا مع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على منظومة العمل في ملف التقنين، والتي قد قرر المحافظ تشكيلها للإشراف على عمل اللجان المسئولة عن دورة التقنين، لتسريع وتيرة العمل وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمل اللجان، وذلك في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة المتضمن تشكيل تلك اللجان لهذا الغرض.

خلال الاجتماع تمت مناقشة واستعراض مستجدات الوضع في هذا الملف، وبحث مزيد من الآليات والإجراءات التي من شأنها تسريع معدلات الانجاز بملف تقنين أراض الدولة، فضلاً عن مناقشة المقترحات لبعض المعوقات التي تواجه عمل اللجان المعاينة لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي، فضلا عن بحث مزيد من الإجراءات الخاصة بتدقيق وتوحيد البيانات والداتا الجغرافية وتدريب فنيي التنظيم على أعمال فصل الحدود الإدارية والأحوزة العمرانية بين القرى والمراكز ، مع إعداد حصر بملفات وطلبات التقنين التي توجد بها تداخلات بين جهات الولاية.

وأشار "حبش" إلى توجيهات المحافظ لأعضاء اللجنة بأهمية التكامل بين كافة الجهود في هذا الملف الحيوي الذي توليه الدولة أهمية كبيرة مشيرا إلى تكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن مؤكدا على أن المحافظ يتابع مستجدات الملف بشكل يومي وتوجيهاته بسرعة الانجاز في هذا الملف الهام ، من خلال الانتهاء من الإجراءات وإتباع حلول غير تقليدية تجاه المعوقات ، وذلك خلال دورة التقنين بأكملها مع ضرورة الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة له.

حضر الاجتماع: المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، المهندس أشرف كمال مدير المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، شريف حنفى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة، عبد التواب محمد وحدة نظم المعلومات الجغرافية.