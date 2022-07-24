تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا السابع، خلال جولة من أحد الأسواق بمحافظة المنوفية، الأسعار اليوم، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 57 جنيها، وكيلو الرومى البلدى بـ 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها، وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 36 إلى 37 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ60 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 3 إلى 4 جنيهات مقابل 5 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات، والرومى الصوب 2 الى 3 جنيهات، والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 10 إلى 15جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، الاناناس من 5 إلى 6 جنيهات، البطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات.



الفراخ-الابيض



المانجو



سوق-الفواكة