اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 02:26 م
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تدشين بطاقة ذكية لتوضيح آداب زيارة المسجد النبوى

الأحد، 24 يوليه 2022 02:12 م
تدشين بطاقة ذكية لتوضيح آداب زيارة المسجد النبوى المسجد النبوى
إيمان حنا

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دشّنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، البطاقة الذكية الدعوية لخدمة زوار وقاصدي المسجد النبوي بالتقنية الحديثة.
 
وأوضح مدير إدارة الشؤون العلمية والإدارية للحسبة عبد العزيز الأحمدي، أن البطاقة الذكية تهدف إلى نشر صفة وآداب زيارة المسجد النبوي، بشكل مختصر عن طريق مسح "الباركود" الموجود على البطاقة، ليتم عرض شامل لصفة الزيارة، ومعلومات عن المسجد النبوي.
 
وأضاف أن البطاقة تحتوي على باركود مع خاصية الاتصال القريب المدى (NFC) ونظام الباركود، وخاصية الإير دروب، وتكون البطاقة لدى موظفي الإدارة لإبرازها للزائر، وتظهر عبر هاتفه ملف يحتوي على معلومات عن صفة وآداب زيارة المسجد النبوي، وذلك لخدمة المصلين والزائرين على أكمل وجه، وبأحدث التقنيات.

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