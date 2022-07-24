تحرير 29 محضرا لمخالفات بيئية وإشغال طريق ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اليوم الأحد، 29 محضرا لمخالفات بيئية وإشغال طريق بقرية إهناسيا الخضراء وشريف باشا، ورفع 15 لافتة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بقرية شريف باشا، فيما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية دموشيا ونعيم، فضلا عن وقف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بشارع الشبان بالمرماح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقاد هاني الجويلي رئيس المدينة حملة مكثفة لرفع المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة، والتي تم خلالها رفع الأتربة والمخلفات لشارع صفية زغلول وميدان مولد النبي وجسر إسلام وعزبة علي راغب وطريق الصدر وكورنيش النيل وشارع حافظ وشارع الروضة وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف، بجانب تمهيد طريق قرية إهناسيا الخضراء، ورفع تجمعات القمامة بقرية شريف باشا ومنقريش الكوم الأحمر وطريق طراد النيل.