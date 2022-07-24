بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة طنطا غدا

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا عن بدء التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات للكليات التى تشترط اجتيازها للقبول بها وهى كليات التربية الرياضية والتربية النوعية قسمى "التربية الفنية والتربية الموسيقية " وكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض اعتباراً من الغد الإثنين و حتى يوم السبت 6 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

أوضح رئيس الجامعة أنه تقرر فتح معامل الحاسب الآلي بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض والمعهد الفنى للتمريض، مشيراً إلى تواجد موظفين وإداريين تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس لمساعدة الطلاب وتوفير كل سبل الراحة لهم، لانهاء تسجيل وحجز مواعيد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

من جانبه أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية ستعقد بمقر الكلية بمجمع سبرباى واختبارات قدرات كلية التربية النوعية لقسمي التربية الفنية والموسيقية بمقر كلية النوعية بشارع بطرس بطنطا، واختبارات القدرات لكليتى التمريض والمعهد الفني للتمريض بمقر كلية التمريض بالمجمع الطبي، على أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 ومن محافظة الغربية موضحًا أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد تسجيل الطالب لأداء اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني، تشمل أصل الرقم القومي للطالب وأصل رقم الجلوس للتسجيل وحجز اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني وعدد 2 صورة شخصية فوتوغرافية ويسدد الطالب المقابل المالى نظير إجراء الاختبارات والمحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالكلية إلكترونياً عن طريق "ATM"، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية عام 2021 والراغبين في نقل قيدهم إلى كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض والمعهد الفنى للتمريض عليهم التوجه لإدارة الكلية للاستفسار عن كيفية إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022/2023.